Özbekistan-Hindistan stratejik ortaklığı güçleniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine ülkeye gelen Modi, başkent Taşkent'teki Göksaray Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda resmi törenle karşılandı.

İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Özbekistan-Hindistan stratejik ortaklığının geliştirilmesiyle siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve kültürel alanlardaki işbirliğini ele aldı.

Ticaret hacmi 2030'a kadar 5 milyar dolara çıkarılacak

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl ilk kez 1 milyar doları aştığı, son yıllarda ortak girişimlerin sayısının 7 kat arttığı belirtildi.

Taraflar, karşılıklı ticaret hacmini 2030'a kadar 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda anlaşırken, Özbekistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Enerji, elektrik-elektronik, metalürji, kritik mineraller, sağlık, ilaç, tarım ve mücevherat sektörlerinde yeni ortak projelerin geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasında siyasi diyaloğun farklı düzeylerde artırılması, dışişleri bakanları seviyesinde koordinasyon mekanizması kurulması ve iş dünyası arasındaki temasların güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Kültürel ve bölgesel işbirliği geliştirilecek

Taraflar, kültür günleri, konserler, sergiler, forumlar ve film festivallerinin düzenlenmesi konusunda mutabakata varırken, 5 yıllık kültürel değişim programının hayata geçirilmesi konusunda anlaştı.

Bölgesel işbirliği kapsamında iki ülke bölgeleri arasında kurulan ortaklıkların geliştirilmesi konusunda da görüşmeler yapan taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma ve kültürel alanlarda yeni bir seviyeye taşınması konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, varılan anlaşmaların uygulanması için her öncelikli alan kapsamında sorumlu kurumları, somut mekanizmaları ve uygulama takvimlerini içeren "yol haritalarının" hazırlanması konusunda da mutabık kaldı.

İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandı

Üst düzey görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Modi tarafından Özbekistan ve Hindistan arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesini içeren ortak bildiri imzalandı.

İki ülke arasında ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan kültürel değişim programı, geleneksel tıp alanında işbirliği mutabakatı, yükseköğretim ve bilimsel araştırmalar, çevre koruma, ekonomik ve mali işbirliği, turizm, jeoloji ve mineral kaynaklar ile arşivcilik alanlarındaki anlaşma ve mutabakatlara imza atıldı.

Taraflar ayrıca Özbekistan'daki Fayoztepa ve Karatepa'da arkeolojik kazı alanlarında ortak araştırmaların yürütülmesi, Semerkant ile Gujarat arasında ortaklık ilişkilerinin kurulması ve Özbekistan'ın Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi ile Hindistan Dış İlişkiler Enstitüsü arasında işbirliği yapılmasına ilişkin belgeleri imzaladı.

Ziyaret kapsamında Mirziyoyev tarafından Modi'ye iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar dolayısıyla Özbekistan'ın "Üst Düzey Dostluk" Nişanı takdim edildi.

Kaynak: AA