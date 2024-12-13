Özbekistan'da Yeni Elektrik Santralleri Devreye Alındı

Özbekistan'da Türk şirketinin de aralarında bulunduğu yabancı firmalar tarafından inşa edilen elektrik santrallerin devreye alınmasıyla ilgili açılış etkinliği düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Türk şirketi Aksa Enerji'nin de aralarında bulunduğu yabancı şirketler tarafından ülkede inşa edilen enerji santrallerinin devreye alınması ve yeni enerji projelerinin başlatılması ile ilgili açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla düzenlenen etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da video konferans yoluyla katıldı.

Etkinlikte konuşan Mirziyoyev, bugün toplam 3,7 milyar dolar değerinde 18 yeni santralin devreye alınmakta ve 6 yeni projenin ise inşaatına başlatılmakta olduğunu anımsatarak, etkinliği ülkenin enerji sektörü için tarihi olay olarak nitelendirdi.

Mirziyoyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve AKSA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı da dahil etkinlikte yer alan veya video konferans yöntemiyle katılanlara teşekkür etti.

Bugün devreye alınan ve inşaatına başlatılmakta olan santrallerde önümüzdeki yıllarda 9,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve böylece 2,5 milyar metreküp doğal gazdan tasarruf edileceğini kaydeden Mirziyoyev, bunun ekonominin farklı sektörlerinde 4 milyar dolarlık katma değer yaratacağını vurguladı.

Mirziyoyev, bu projelerin Masdar, Akva Power, Aksa Enerji gibi güvenilir ortaklarıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak, tüm bu yatırımların doğrudan yabancı yatırımlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bunun kendilerine ve ülkede sürdürülen reformlara duyulan güvenin açık bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bu projelerin enerji sektöründe 8 yıl önce başlatılan büyük çaplı reformların devamı olduğunu, bu dönemde Özbekistan'ın yenilenebilir enerji konusunda büyük atılımlar yaptığını kaydeden Mirziyoyev, özel sektörün enerji alanında geniş açılım yapması sonucunda sektöre son 5 yılda 20 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım yapıldığını aktardı.

Mirziyoyev, yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat kapasiteli 16 güneş ve rüzgar santralinin devreye alındığını ifade ederken, bunun sonucunda 2024'te yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının yüzde 16'ya ulaştığını vurguladı.

2030'da GSYİH'nin 200 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Geçen yıl ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) ilk kez 100 milyar dolara ulaştığını ifade eden Mirziyoyev, bir sonraki adım olarak ülke ekonomisinin 2030 yılında 200 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini, bununla birlikte 5 yılda ülkenin elektrik ihtiyacının 120 milyar kilovat saate ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Mirziyoyev, 2030 yılına kadar 19 bin megavat kapasiteli yenilenebilir enerji tesislerini daha inşa ederek, yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e çıkarılmasını planladıklarını dile getirerek, bu çerçevede 2025 yılında toplam 3 bin 400 megavat kapasiteli 18 güneş ve rüzgar santrali ile 1 bin 800 megavat kapasiteli depolama sistemlerinin devreye alınmasını, böylece gelecek sene ülkedeki toplam yenilenebilir enerji üretim hacminin 12 milyar kilovat saate ulaşmasını öngördüklerini kaydetti.

Yenilenebilir enerji ile ilgili bölgesel ve uluslararası işbirliğini genişletileceklerini dile getiren Mirziyoyev, bu konuda ilk pratik adım olarak COP29 çerçevesinde Kazakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistanlı ortaklarıyla Avrupa'ya yenilenebilir enerji ihracatına ilişkin ilk anlaşma imzalandığını anımsattı.

Yabancı ortaklarıyla enerji, metalürji, kimya sanayi ve elektronik alanlarında işbirliğini genişletmekten yana olduklarını dile getiren Mirziyoyev, "Hepinizi temin ederim ki yeni Özbekistan dünyaya açık, yatırımları her şekilde garanti eden, tüm projelerinizi ve girişimlerinizi tam olarak destekleyen, yabancı ortaklarımızın çıkarlarını koruyan bir ülkedir." dedi.

Mirziyoyev, daha sonra sembolik düğmeye basarak, inşaatı tamamlanan santralleri devreye aldı ve yeni projeleri başlattı.