Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi sona erdi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Liderler Zirvesi, son buldu.

EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, Taşkent'teki Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde yapılan zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Özbekistan'ın başkanlığı döneminde teşkilatın tüm öncelikli alanlar ve sektörlerde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Bu dönemde Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan- İran ve Tacikistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran- Türkiye koridorları olmak üzere iki önemli yeni koridorun kurulması için hazırlıklara başlandığını ve bu güzergahların bölgesel ulaşıma önemli katkı sağlayacağını belirten Naziri, geçen yıl, Afganistan, Azerbaycan ve 5 Orta Asya ülkesinin katılımıyla EİT'nin genişlemesinin 30. yılının kutlandığını anımsattı.

Naziri, geçen bu dönemde teşkilatın önemli bir bölgesel forum ve bölgesel işbirliği için önemli bir işbirliği formatı olduğunu kanıtladığını vurgulayarak, kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı günümüzde 16. EİT Zirvesi'nin, sürdürülebilir kalkınma ve bölgenin gelişmesine yönelik ortak kararlılıklarını ortaya koyduğunu ve yeni hedefler belirlediğini belirtti.???????

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde yapılan EİT Zirvesine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Pakistan'ın geçici Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov katıldı.

EİT bünyesinde Uluslararası Sanayi Fuarı düzenlenecek

EİT'in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, zirvede üye ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma ve transit alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meselelerin yanı sıra teşkilatın faaliyetlerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Liderler, zirve kapsamında ayrıca ikili görüşmelerde bulundu.

Zirvede liderler, bölgesel ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, tarım sektörleri ve diğer alanlarda işbirliklerinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alış verişinde bulunurken, üye ülkelerin karşılıklı olarak daha anlayışlı ve duyarlı olmalarının önemini vurguladı.

EİT bölgesinde ortak ve sürdürülebilir ilerleme ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik sektörel girişimlerin önemine dikkat çeken liderler, bu bağlamda Özbekistan'ın "bölgesel ekonomik entegrasyon sürecini hızlandırmaya yönelik EİT bünyesinde Uluslararası Sanayi Fuarı düzenlenmesi ve ilk fuarın 2024 yılında Özbekistan'da yapılması"na ilişkin teklifini kabul etti.

Liderler, ayrıca mevcut jeopolitik zorlukların toplu olarak ele alınabilmesi için uluslararası arenada daha fazla işbirliği ve ortak tutum sergilenmesinin önemini vurgulayarak, teşkilatın uluslararası düzeydeki öneminin ve nüfuzunun arttırılmasının önemine dikkati çekti.

Zirvede ayrıca Afganistan'daki mevcut durum da tartışılarak, Afgan halkının ciddi sosyoekonomik sorunlarının çözümü için insani yardımın artırılması yönünde çağrıda bulunan liderler, Filistin'de artan gerilimi ve Gazze'de kötüleşen insani koşullarla ilgili uluslararası toplumun daha ciddi ve verimli bir tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda liderler, bir sonraki zirvenin 2025'te Azerbaycan'da yapılması konusunda mutabık kaldı.