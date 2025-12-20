Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 1. Orta Asya-Japonya Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'nın zengin doğal ve insan kaynaklarını Japonya'nın sanayi ve teknoloji potansiyeliyle birleştirerek karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı ve güçlendirici sonuçlar elde edebileceklerini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Tokyo'da düzenlenen Birinci Orta Asya- Japonya Zirvesi'nde konuştu.

Mirziyoyev, Japonya'nın 20 yıl önce C5+1 formatındaki diyaloğu başlatan ilk ülke olduğunu söyledi.

Bu kararın stratejik açıdan ne kadar önemli ve doğru olduğunu zamanın gösterdiğini belirten Mirziyoyev, tarihi öneme sahip bu zirvenin taraflar arasındaki işbirliğinde yeni sayfa açacağını dile getirdi.

Japonya ile yakın ticari ve kültürel bağlarının Büyük İpek Yolu döneminden beri gelişmeye başladığını, benzer gelenek ve görenekler, manevi, kültürel ve ailevi değerlerin kendilerini bir araya getiren unsurlar olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, tüm bunların, Orta Asya ile Japonya arasında çok yönlü işbirliğinin gelişmesi için sağlam temel oluşturduğunun altını çizdi.

"Orta Asya ülkeleri olarak, Japonya'nın bölgede daha geniş ve aktif yer almasından yanayız"

Mirziyoyev, Japonya'nın, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandıklarından beri güvenilir ortağı olmasını, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına, altyapı, sanayi ve enerji altyapısının modernizasyonuna, bilim ve eğitimin güçlendirilmesine ve insan kaynaklarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlamasını takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, bundan dolayı Orta Asya ülkelerinin Japonya'nın bölgede daha geniş ve aktif yer almasından yana olduğunu dile getirdi.

Doğal kaynaklar zengini Orta Asya'nın dünya ulaşım, ticaret ve enerji yollarının kavşağında yer aldığını ve bugün bölgedeki aktif yakınlaşma ve entegrasyon süreçlerinin Japonya ile işbirliği için elverişli koşullar yarattığına dikkati çeken Mirziyoyev, bu çerçevede Japonya Başbakanı'nın Orta Asya ile stratejik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlığını alkışladıklarını ve ortak çabalarla yeni başarılara ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Mirziyoyev, işbirliklerine yeni ivme kazandıracak bu zirvenin iki yılda bir düzenlenmesini teklif ederek, bu toplantılardan birinin Özbekistan'da yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

Özbek lider, bölge ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasını ve küresel ekonomik süreçlere derin entegrasyonunu teşvik edecek özel programlar ve projeler içeren "Orta Asya-Japonya 2040" işbirliği stratejisinin geliştirilmesini önerdi.

"Birbirini tamamlayıcı ve güçlendirici sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum"

Japon finans kuruluşlarının Orta Asya'daki ticaret, ekonomi ve yatırım projelerine yönelik desteğinin genişlemesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Mirziyoyev, "Orta Asya'nın zengin doğal ve insan kaynaklarını Japonya'nın sanayi ve teknoloji potansiyeliyle birleştirerek karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı ve güçlendirici sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum." dedi.

Mirziyoyev, Japonya'nın desteğini son derece takdir ettiklerini, eğitim, bilim ve akademik değişimleri genişletmeyi ve desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, gelecek yıl Özbekistan'da Orta Asya-Japonya formatında ilk eğitim bakanları toplantısının ve bölgedeki önde gelen üniversitelerin rektörlerinin ilk forumunun düzenlenmesini teklif etti.

Zirvenin dünya siyasetinde önemli değişimlerin yaşandığı, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve büyük güçler arasındaki güvenin zayıfladığı dönemde gerçekleştiğini dile getiren Mirziyoyev, "Bu koşullar altında barışı korumak ve istikrarı güçlendirmek için çabalarımızı birleştirmek özellikle önemlidir." dedi.