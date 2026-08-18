Özbekistan'dan Girişimcilere Büyük Destek Paketi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkedeki girişimcileri ilerlemekten, büyümekten, gelişmekten ve yenilik yapmaktan asla vazgeçmemeye çağırarak, "Arkanızda sizi her zaman destekleyen güçlü bir devlet, haklarınızı ve çıkarlarınızı koruyan bir yasa, girişimlerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda omuz omuza duran bir Cumhurbaşkanı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkedeki iş dünyasının temsilcileriyle Hive şehrinde düzenlenen 6. Açık Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya yaklaşık 500 girişimci doğrudan, bölgelerde oluşturulan stüdyolar üzerinden ise 25 bine yakın iş dünyası temsilcisi katıldı.

Mirziyoyev, girişimcilerle açık diyalog toplantılarının başlatıldığı son 5 yılda iş dünyasının önündeki çok sayıda sorunun çözüldüğünü belirterek, bu kapsamda 84 kanun ile 861 cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnamesinin kabul edildiğini aktardı.

Küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen Özbekistan ekonomisinin 2026'nın ilk yarısında yüzde 8,5 büyüdüğüne işaret eden Mirziyoyev, ülkesinin egemen kredi notunun Fitch ve Moody's tarafından bir kademe yükseltildiğini, Dünya Bankası'nın yatırım ve iş ortamına ilişkin raporunda Özbekistan'ın 31. sırada yer aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bu sonuçların girişimcilerle birlikte yürütülen reformların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, ülkede girişimciliğin geliştirilmesine yönelik 5 temel önceliği belirleyerek, bu çerçevede girişimcilik için istikrarlı büyüme ortamının oluşturulması, bölgelerde iş imkanlarının artırılması, yapay zeka ekosisteminin kurulması, ihracat potansiyelinin yükseltilmesi ve işletmeler üzerindeki idari baskının azaltılmasının önemine değindi.

İhracatçılara 1 milyar dolarlık destek

Toplantıda, Özbekistan'ın ihracat kapasitesinin artırılması ve milli markaların dış pazarlara taşınmasına yönelik yeni tedbirleri de açıklayan Mirziyoyev, bu kapsamda ihracatçılara dış pazara açılmanın tüm aşamalarında destek sağlayacak "ihracat rehberi" sisteminin kurulacağını bildirdi.

Mirziyoyev, ihracatçıların desteklenmesine yönelik kurulacak ortak sisteme 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını, ayrıca milli markaların yurt dışında tanıtımı ve uluslararası standartlara uyarlanması için 50 bin dolara kadar, pazaryerlerinde depolama ve satış giderlerinin yarısı ile uluslararası ihalelere ilişkin danışmanlık giderlerinin yüzde 80'ine kadar destek verileceğini ifade etti.

İşletmeler üzerindeki idari baskının azaltılmasının önemine dikkati çeken Mirziyoyev, bu çerçevede küçük işletmelerin faaliyetlerine yönelik denetimlere 3 yıllık moratoryum getirileceğini belirtti.

Turizm sektörüne destek sürecek

Yıl başından bu yana Özbekistan'ı 8 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini, turistlerin ülkede ortalama kalış süresinin ise 8 güne çıktığının altını çizen Mirziyoyev, ülkede turizm sektörünün daha da geliştirilmesi için sektördeki girişimcilere 10 yıl vadeyle düşük faizli kredi verileceğini söyledi.

Mirziyoyev, 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin inşasına yönelik sübvansiyonların süresinin iki yıl daha uzatılacağını, oteller için indirimli arsa ve emlak vergisi uygulamasının ise 2030'a kadar devam edeceğini kaydederek, yabancı turistlere hizmet veren tur operatörlerinin KDV'den muaf tutulacağını aktardı.

Hedef 180 milyar dolarlık ekonomi ve 40 milyar dolarlık ihracat

Ülke ekonomisinin yeni bir büyüme aşamasına taşınması hedeflerini de açıklayan Mirziyoyev, 2026 yılında Özbekistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının 180 milyar doları, ihracatının ise 40 milyar doları aşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgesel iktisadi uzmanlaşmanın da güçlendirileceğini vurgulayarak, Taşkent'te ihracata yönelik işletmelerin, Andican, Fergana ve Namangan'da entegre tekstil ve makine sanayisinin, Semerkant, Buhara ve Harezm'de ise turizm, çağdaş endüstriler ve tarım-sanayi markalarının yeni büyüme alanları olması gerektiğini söyledi.

Nevai ve Taşkent bölgelerinde madencilik, metalürji ve kimya sanayisinin; Kaşkaderya ve Surhanderya'da tarım-sanayi ve petrol-gaz kimyasının geliştirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Mirziyoyev, Sirderya ve Cizzah'ta otomotiv, elektronik ve inşaat sanayisinin, Karakalpakistan'da yeşil enerji, bilgi teknolojileri ve yapay zekanın ekonomik büyümenin itici güçleri haline getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Mirziyoyev, konuşmasının sonunda girişimcilere hitaben, "İlerlemekten, büyümekten, gelişmekten ve yenilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda sizi her zaman destekleyen güçlü bir devlet, haklarınızı ve çıkarlarınızı koruyan bir yasa ve girişimlerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda omuz omuza duran bir Cumhurbaşkanı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA