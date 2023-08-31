- Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - 75 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı.

Hokkabaz, Beni Unutma, ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almış olan Ünal Silver, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Sİlverin cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığına defnedildi. Silverin cenaze törenine çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.

Cenazeye katılım sağlayan oyuncu Engin Benli, "Türkiye için çok önemli bir abi, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin abisi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı abisiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun" dedi.

Ünal Silver'in hayatı

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Usta oyuncunun rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor. Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.