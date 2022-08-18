Oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı

Meksika'da oyuncağının peşinden koşarak yola çıkan küçük çocuk aracın altında kaldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Angel isimli çocuk, oyuncağının peşinden koşarken aracın altında kaldı. Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği olayda, oyuncağını almak için koşan küçük çocuğun geri geri gelen beyaz araba tarafından ezildiği, aracın sürücüsünün ise durumu fark ettikten sonra durduğu görüldü. Tekerleğin altında kalan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından araç itilerek kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu tespit edildi. Savcılık, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Saim Sevinç - İHA)