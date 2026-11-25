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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, iki ülke arasındaki ilk stratejik diyalog toplantısına eş başkanlık etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen toplantıda, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıda diplomasi, ekonomi, ticaret, yatırım, savunma, güvenlik ve insani yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme imkanları ve ortak çıkarları ilgilendiren konular görüşüldü.

Toplantı kapsamında Al Sani ve Anand'ın katılımıyla iki ülke arasında çeşitli anlaşma ve mutabakat belgeleri imzalandı.

Bu çerçevede, Kanada'nın Afganistan'daki çıkarlarının Katar tarafından korunmasına ilişkin bir düzenleme ile yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına yönelik anlaşmaya imza atıldı.

Ayrıca Katar Müzeleri ile Kanada Kültürel Miras Bakanlığı arasında, Kanada'nın Katar'da düzenlenecek 2026 Kültür Yılı programına katılımına ilişkin bir niyet mektubu imzalandı.

Al Sani, Kanada Başbakanı ile bir araya geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, stratejik diyalog toplantısı kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle ticaret ile yatırım alanlarındaki fırsatların genişletilmesi konuları ele alındı. Taraflar ayrıca ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Sani, Katar'ın iki ülke ve halklarının ortak beklentileri doğrultusunda Kanada ile çeşitli alanlardaki stratejik ortaklığını güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA