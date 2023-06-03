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Otomobiller Çarpıştı, Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Otomobiller Çarpıştı, Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Polatlı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı-Ayaş yolu Kara Mustafa Caddesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi.

Otomobiller çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

ANKARA - Polatlı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu Kara Mustafa Caddesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kara Mustafa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 06 RBH 30 plakalı otomobile, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinden gelen Murat Y. idaresindeki 06 ZBF 44 plakalı otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemeler gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polatlı Güncel Haberler

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