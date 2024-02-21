Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Özge T. (33) yönetimindeki 57 FB 532 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şazile Ö'ye (79) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.