Üye Girişi
Haberler

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Özge T. (33) yönetimindeki 57 FB 532 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şazile Ö'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarpmasıyla yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Samsun Trafik Kazaları Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! CHP Saruhanlı'dan aday çıkardı mı, belediye başkan adayı kim oldu? Zeki Bilgin Saruhanlı'da aday mı? Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar 2024? İşte Mansur Yavaş'ın serveti! Napoli Barcelona maçı CANLI izle! 21 Şubat Napoli Barcelona maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Porto Arsenal maçı CANLI izle! 21 Şubat Porto Arsenal maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! (PORTO-ARSENAL) TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Şubat TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! EXXEN canlı maç izle! (NAPOLİ-BARCELONA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 21 Şubat EXXEN spor canlı izle! Liverpool - Luton Town maçı CANLI izle! 21 Şubat Liverpool - Luton Town maçı canlı yayın izle! 21-22 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne? Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada yolculuk yapmak ne demek? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne anlama gelir? İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title