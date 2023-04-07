Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU'nun Göynük ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Taraklı-Nallıhan karayolunda meydana geldi. İstanbul istikametine giden Özgür Pınar (40) yönetimindeki 34 CTE 991 plakalı TIR, Göynük ilçesine giden Ahmet Güler (29) yönetimindeki 31 AKE 346 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Güler hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Abdurrahman Dişçi (45) ve İbrahim Dişçi (23) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Abdurrahman Dişçi ve İbrahim Dişçi'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Güler de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.?Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Özgür Pınar ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.