Otomobil Bisikletliye Çarptı ve Kaçtı

Bostancı'da, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı. Sürücü, olayın ardından otomobilini terk ederek kaçtı.