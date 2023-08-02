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Otomobil Bisikletliye Çarptı ve Kaçtı

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Bostancı'da, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı. Sürücü, olayın ardından otomobilini terk ederek kaçtı.

Önce bisikletli şahsa çarptı sonra olay yerinden böyle kaçtı

İSTANBUL - Bostancı'da, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz'da polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün (51)'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı. Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Güncel

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