Son dakika haberleri! Otobüs şoförünün dikkati kazayı böyle önledi

Üsküdar'da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Otobüs şoförünün dikkati olası bir kazayı önlerken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Üsküdar Beylerbeyi Tüneli çıkışında salı günü sabah saatlerinde, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, Ümraniye-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü ile kafa ile kafaya geldi. İETT otobüs şoförü Abdullah Kılıç, karşısına çıkan otomobile çarpmaya ramak kala anlık reflekse otobüsü durdurabildi. Hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

"TECRÜBEMİZ VE EĞİTİMİMİZ SAYESİNDE KURTARDIK"

O ANLAR KAMERADA