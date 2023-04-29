OTO YIKAMACIDAKİ 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIDA 6 TUTUKLAMA

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına yapılan silahlı saldırıda Mehmet Servan Bayram'ın (32) öldürülüp, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına yapılan silahlı saldırıda Mehmet Servan Bayram'ın (32) öldürülüp, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 22 Nisan'da saat 23.00 sıralarında Bahriye Üçok Mahallesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının önüne gelen şüpheliler, içeridekilere ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği oto yıkama dükkanında kurşunların isabet ettiği Mehmet Servan Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mehmet Servan Bayram'ın cenazesi, geçen 23 Nisan'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Eryakşi, Sinan Eryakşi, Taner Akgün, Barış Kardaş, Ferhat Yiğit Bayram ve Süleyman Serdar Gül tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.