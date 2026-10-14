Otizmli yüzücü Kaan Vural, Manş Denizi'ni geçmek için 4 kilometrelik parkuru tamamladı

10 yaşındaki otizmli şampiyon yüzücü Kaan Vural, Fransa'dan İngiltere'ye uzanan Manş Denizi'ni aşmayı ve okyanusları geçmeyi hayal ederken, bu büyük hayalinin peşinde adalar arasında yüzerek açık deniz antrenmanlarına devam ediyor.

Henüz 1,5 yaşındayken suyla tanışan Kaan'ın ailesi, oğullarının suya düştüğünde kendi kendine yüzebildiğini fark etti.

Yüzme, zamanla Kaan için yalnızca bir spor ya aktivite değil, kendini özgür hissettiği ve mutlu olduğu bir tutkuya dönüştü.

2025 ve 2026'da katıldığı yarışmalarda 10 madalya kazanan, Ege Bölge Oyunları'nda birincilikler elde eden Kaan, şimdi havuzdan açık denize uzanan yolculuğunda mesafeleri artırıyor.

Tavşan Adası ile Pırasa Adası arasında 2 kilometre yüzen Kaan, son olarak açık denizde 4 kilometrelik parkuru tamamladı. Yüzmeye doymayan Kaan, enerjisi ve dayanıklılığıyla yaşına göre belirlenen uluslararası sınırları zorlarken, daha fazla yüzmek istese de antrenörü tarafından sağlığı ve güvenliği gözetilerek zaman zaman durduruluyor.

Kaan'ın en büyük hedefi ise Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni aşmak ve resmi olarak 14 yaşına girip dünyanın yedi zorlu açık deniz geçişini kapsayan Oceans Seven yolculuğuna kulaç atmak.

Kaan'ın annesi Sonay Vural ve antrenörü Mazlum Yılmaz, onun yüzme serüvenini, suya duyduğu tutkuyu, başarılarını ve geleceğe dair hayallerini anlattı.

"Kaan'ın yüzmedeki sınırının ne olduğunu bilmiyoruz"

Yaklaşık 10 yıldır özel gereksinimli bireylerle çalışan, bunun son 5 yılında yüzme antrenörlüğü yapan Yılmaz, Kaan ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Kaan'ın ilk etapta temel yüzme eğitimi almasını, diğer çocuklarla sosyalleşmesini ve hareketlerini düzenlemesini hedeflediklerini belirten Yılmaz, ancak süreç içerisinde Kaan'ın çok daha fazlasını istediğini gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, Kaan'ın yüzme yeteneğini keşfetmelerinin bir soruyla başladığını dile getirerek, "Biz Kaan'la karşılaştığımızda sadece temel eğitimini verip diğer çocuklarımızla beraber sosyalleşmesini ve hareket olarak regülasyonunu tamamlamasını hedeflemiştik. Ama Kaan'la bunların hiçbiri yeterli olmadı. Her zaman daha fazlasını istedi. En fazla ne kadar yüzebilir ki?' dedik. Sonra bir baktık ki durmak bilmiyor. Biz de mecburen Kaan'ı durdurmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Kaan'ın sıra dışı enerjisi ve dayanıklılığının kendisini şaşırttığını belirten Yılmaz, onun yüzmeye olan tutkusunun ve azminin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Kaan'ın açık denizde yüzebilmesi için ilk denemelerini 1,5 kilometre mesafede gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Kalp ritminin bize izin verdiği derecede ne kadar yükleme yapabiliriz, bunu hocalarımızla oturduk, tartıştık ve 2 kilometreye çıkarttık. Daha sonra 2 ve en son 4 kilometreye çıkardık. Asla durmak bilmiyor. Biz 'dur' demeyene kadar suyla bağlantısını asla kopartmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaan'ın her zaman hedeflerini büyüttüğünü aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kaan otizmli çocuklarımıza gerekli şartlar sunulduğunda bizi nerelere taşıyabileceğini, kendi yeteneğinin üzerine katarak ne kadar ilerleyebileceğini bize hayatın içerisinde göstermiş oldu. Açık deniz yüzüşümüzde 4 kilometre mesafeyi tamamladı, ardından geri dönüş için biz çok istekli olmadık, Kaan yüzerek geri dönmek istedi. Fakat yaşı gereği orada kesmesi gerektiğine karar verdik. Kaan'ın yüzmedeki sınırının ne olduğunu bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde bunun sağlıklı temellerini atarak o zirveyi bize göstermesini bekliyoruz."

"Hayalimiz okyanusları aşmak"

Kaan'ın annesi Sonay Vural da oğlunun iki yaşından bu yana yüzmeyle ilgilendiğini ve iki yıldır Ege bölgesindeki yarışmalarda birincilikler elde ettiğini söyledi.

Kaan'ın yüzmeyi bir hobi olarak görmediğini belirten Vural, oğlunun özellikle denizde yüzmekten, balıkları görmekten ve su altını keşfetmekten büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Kaan'ın önündeki hedefleri de sıralayan Vural, şunları kaydetti:

"Adalar arasında yüzebilecek mi diye başladık ama Kaan bizim koyduğumuz en uzun mesafeleri bile bir kerede gidip geri dönmeye kalktı. Kilometreler ona yetmiyor. Biz 2-3 kulaçta yorulurken o kilometrelerce yüzse de sudan çıkmak istemiyor. İlk hedefimiz Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye yüzmek. Ardından öncelikle Türkiye'de yapılan boğaz geçişlerini tamamladıktan sonra Ocean Seven parkuruna katılmak istiyoruz. Yapabildiğimiz bütün denizleri, aşabildiğimiz bütün kıtaları, adalardan adalara değil, bir uçtan bir uca biz bu azimle, inançla, en büyük zaferle yapıp sonuna geleceğiz, inanıyoruz."

Bir anne olarak oğlunun hayallerinin peşinden gitmesini destekleyeceğini vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"Ben de sonuna kadar bunu desteklemekle görevliyim. Annesi olarak gurur duyuyorum. Gidebildiği her yerde, yapabildiği her şeyde arkasında dimdik durup yoluna devam etme çabasındayım. Kaan için yüzmek vazgeçilmez bir duygu. Yaz kış demeden suyun içinde yoluna devam ederek mutlu bir şekilde yüzmeye devam ediyor. Diğer çocuklarımızın da hobileri resim çizmek, müzik dinlemek hani bir şeyler yapmak olabiliyor ama Kaan'ın en büyük hobisi adadan adaya yüzmek."

Bugün adalar arasında kulaç atan Kaan Vural, yarın Manş Denizi'ni geçmeyi, ardından dünyanın farklı noktalarındaki açık su parkurlarını tamamlamayı hayal ediyor. Ailesi ve antrenörü, bu yolculuğun otizmli çocukların yeteneklerine fırsat verildiğinde neler başarabileceğini gösteren bir hikayeye dönüşmesini istiyor.

Kaynak: AA