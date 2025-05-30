Osmanlı Saray Mutfağının Vazgeçilmezi Dronlarla Toprakla Buluştu

Osmanlı Saray Mutfağının Vazgeçilmezi Dronlarla Toprakla Buluştu
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Düzce'de Konuralp pirinci ekimi, drone teknolojisi ile hız kazandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, çeltik üretiminin desteklenmesi ve üretim alanının artırılması gerektiğini vurguladı. Geçen yıl 70 çiftçinin yer aldığı ekime bu yıl 84 çiftçi katıldı. Dronlarla ekim süresi 5 günden 30 dakikaya düştü.

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi dron teknolojisi ile toprakla buluştu

DÜZCE - Osmanlı'da saray mutfaklarının vazgeçilmezi Konuralp pirinci, üretim yolculuğuna başlayarak drone yardımı ile toprakla buluştu.

Düzce'de her yıl mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan Konuralp pirinci toprakla buluştu. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da kayılım sağladığı programda Konuralp pirincinin üretiminin arttığı ve çiftçilerin tercih ettiği belirtildi. Vali Aslan konuşmasında, " Konuralp pirinci adı ile coğrafi tescilini aldığımız çeltiğimiz ekonomimizin önemli kaynaklarından birisidir. Osmanlı Saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen bir çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ve değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fındığa yönelmemiz konuralp pirincinin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuştu. Son yıllarda valiliğimiz öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızında destekleri ile Düzce'de çeltik üretimine destek verilmiştir. Geçen sene 70 çiftçimiz çeltik üretimi ile uğraşırken, bu sene bu sayı 84'e ulaştı. Geçen seneye oranla çeltik ekim alanımız yüzde 18 artış gösterdi. Kamusal olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Düzce'de çeltik üretiminden vazgeçme sebeplerinden bir tanesi bertaraf edilmesidir. Daha önce ilimizde bu çeltiğin işlenebileceği bir alan bulunmamasıydı. Vatandaşlarımız neredeyse ürünü 400-500 kilometre uzaklığa taşıması işleyip geri getirmesi ve direk pazara sunulabilecek duruma getirilmesiydi. İl özel idaremiz bu konuda çeltik kurutma ve paketleme tesisi sayesinde çiftçilerimiz yeniden çeltik üretimine döndü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çeltik ekimleri il özel idaresinin droneları ile kısa sürede gerçekleştirildi. Daha önce 5 günde ekimi yapılan çeltiğin ekim süresi dronelar ile 30 dakikaya düşmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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