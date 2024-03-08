Osmaniye Jandarma Komutanlığından 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi

Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe" projesi kapsamında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda, proje kapsamında yaşlı vatandaşlara teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim düzenlendi.

Teorik eğitimde, trafik uyarı işaretleriyle sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Köse, yaptığı açıklamada, hazırlanan projenin, 60 yaş üstü vatandaşların araç kullanma becerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Eğitimi önemsediklerini ifade eden Köse, "Araç kullanırken yaşlı sürücülerin direksiyon başında yaptıkları kural hataları, eğitimli personeller tarafından tespit edilip, yapılan hatalar yerinde düzeltilerek doğru olan sürüş teknikleri anlatılacaktır." dedi.

Daha sonra jandarma ekipleri gözetiminde, katılımcılara uygulamalı olarak pratik eğitim verildi.