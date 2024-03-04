Osmaniye'de yolcu minibüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bagajın sahibi tutuklandı.
Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan minibüsü durdurdu.
Narkotik detektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bir bagajdaki poşette 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, bagajın sahibi Ramazan S'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????