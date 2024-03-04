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Osmaniye'de yolcu minibüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bagajın sahibi tutuklandı.

Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan minibüsü durdurdu.

Narkotik detektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bir bagajdaki poşette 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, bagajın sahibi Ramazan S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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