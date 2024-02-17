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Osmaniye'de tuhafiye dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu

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Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde tuhafiye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'de tuhafiye dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde tuhafiye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Osmaniye İtfaiye Olay Yaşam Güncel Haberler

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