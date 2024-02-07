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Osmaniye'de Roma ve Bizans dönemine ait 100 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen objeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.L'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirildi.

Ekipler tarafından sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Objeler, incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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