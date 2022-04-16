Osmaniye'de devrilen çöp kamyonunun şoförü yaralandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen çöp kamyonunun şoförü hastaneye kaldırıldı.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen çöp kamyonunun şoförü hastaneye kaldırıldı.
Deniz Ş. idaresindeki Bahçe Belediyesine ait çöp kamyonu, İstiklal Mahallesi 70. sokakta yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel