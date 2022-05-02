Osmaniye'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, araçlarında 254,20 gram eroin ve 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, araçlarında 254,20 gram eroin ve 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktasında 2 aracı durdurarak aramaya yapan ekipler, 254,20 gram eroin ve 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Sürücülerle araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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