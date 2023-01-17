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Osmaniye'de 3.2'lik deprem korkuttu

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Osmaniye'de 3.2'lik deprem korkuttu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, sarsıntı ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Osmaniye'de 3.2'lik deprem korkuttu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, sarsıntı ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afad'dan alınan bilgiye göre, saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğünün 3.2 olmasına rağmen ilçe genelinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinden Farsak köyünde ise vatandaşlar panik yaşadı. Depremin büyüklüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlar evlerine döndü.

Aniden bir gürültü ve sallantı hissettiklerini belirten Bilal Mülayim adlı vatandaş, depremin şiddetinin yüksek olduğunu düşündüklerini aktardı. Evde yalnız olduğu sırada depreme yakalandığını söyleyen 83 yaşındaki Cennet İslah ise panik yaşadığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Düziçi AFAD Güncel Haberler

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