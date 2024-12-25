Osmangazi Pazarında Anka'ya Dert Yanan Vatandaşlar: "Emekli Parasıyla Geçiniliyorsa, Onlar Geçinsin. Biz 2024'ü Çok Perişan Geçirdik"

Haber : Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(BURSA)- Bursa'da semt pazarında alışveriş yapmaya çalışan çoğu emekli vatandaşlar, hayat pahalılığından ve düşük emekli maaşlarından yakındı. Bir vatandaş, "Emekli parasıyla geçiniliyorsa, onlar geçinsin" diyerek tepki gösterirken, bir başka vatandaş ise "Bin lira bir kuruş yerine geçmiyor, Türkiye'nin parası Türkiye'de geçmiyor" dedi. Vatandaşlar, 2025 yılından beklentilerini ise "Ne olacağı belli, yine aynı tas aynı hamam" sözleriyle dile getirdi.

Asgari ücretin dün gece açıklanmasının ardından gözler, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek olan emekli maaş zamlarına çevrildi. ANKA Haber Ajansı, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki pazar yerinde vatandaşlara mikrofon uzatarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekli Yılı" ilan edilen 2024 yılının nasıl geçtiğini ve 2025'ten ne bekledikleri sordu.

Semt pazarında çoğu emekli vatandaşlar geçinemediklerini anlatırken, eşinin 12 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen 72 yaşındaki Tenzile Deniz, "Emekli parasıyla geçiniliyorsa, onlar geçinsin" dedi.

"Ne bekleyeceğiz, ölüm"

2025 senesinden beklentisi sorulan bir vatandaş, "Türkiye öyle bir hale düştü ki. Ölü insandan ne hayır beklersiniz, bir şey beklemezsiniz değil mi? Türkiye'nin işi de aynı" şeklinde düşüncelerini ifade ederken bir diğer vatandaş "Hiçbir şey beklemiyorum" dedi. Bu sırada oradan geçen bir vatandaş ise "Ne bekleyeceğiz, ölüm" şeklinde konuştu.

Vatandaşların sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Bir vatandaş: "Türkiye öyle bir hale düştü ki. Ölü insandan ne hayır beklersiniz, bir şey beklemezsiniz değil mi? Türkiye'nin işi de aynı. Hayatta düzelmez. Öyle bir batmış ki. Emekli hiç yapmasalar daha iyi. Bu emeklilikle zaten geçinilmez ki. 1000 lira bir kuruş yerine geçmiyor. Türkiye'nin parası Türkiye'de geçmiyor."

Bir vatandaş: "Emekliler düzelirse Türkiye düzelir. Başka çıkar yolu yok. Anlatacak bir şey yok. (Elindekipoşeti göstererek) 100 lira paralık işte. Eve gidiyorum param yok. Bunu aldım işte başka yok. Yazık!"

"Zor geçti. Memleket battı. Her şey ateş pahası"

Bir başka vatandaş: "(2024) Zor geçti. Memleket battı. Her şey ateş pahası. Kiralar almış başını gitmiş, 15-20. Ben nasıl ödeyeceğim kirayı 12 bin 500'le? (Eşim) Emekli BAĞ-KUR'dan, alıyor 7-8 bin. Ne olacak memleketin hali, devlet bunu düşünmüyor. Memleket iflas ediyor."

Necati Şen: "Ben ne konuşayım, meydanda. 1 milyar (bin lira) para harcadım, aldığımız bu. Hayat, geçimimiz çok zor. Ummuyorum hiç bir şey, beklemiyorum. Beklentim de kötü. Daha da kötüye gideceğiz, vaziyet onu gösteriyor."

Fatma Güler: "Çok zor. Çok fazla söz söylememe gerek yok. Pazar da marketler de gösteriyor ne olduğunu ekonominin. (İstediklerimizi) alıyoruz da 1 kilo yerine yarım kilo."

Bir vatandaş: "Ekonomi zaten çökmüş gitmiş"

Necati Güler: "Ben emekli adamım. Alıyorum 14 bin lira maaş, kime yetecek 14 bin lira maaş? 2 kilo domates, 1 kilo da zeytin. O da en ucuzunu zeytinin. 14 bin lira maaşla ne alabilirim ben? 500 lira elime geliyor. 500 lirayla ben ne yiyip içeceğim?"

Bir vatandaş: "İdare etmeye uğraşıyoruz. 2025'i nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz daha"

70 yaşındaki Ferhude Sever: "Ucuzunu buluyoruz alıyoruz işte. İstediğimiz her şeyi nerede alabiliyoruz?"

Eşinin Alzheimer hastası, kendisinin de kalp hastası olduğunu ve eşinin 12 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen 72 yaşındaki Tenzile Deniz: "Emekli parasıyla geçiniliyorsa, onlar geçinsin. Biz (2024'ü) çok perişan geçirdik. Bakalım 2025'i bekliyoruz. Keşke enflasyon düşse de maaşlara zam olmasa. Maaşlara zam olacak dediler mi, o gün her şeye zam oluyor. Maaşlara da verdikleri 2 milyon. Biz emekliler 30'dan aşağı beklemiyoruz çünkü yetişmiyor. Sağ olsun çocuklar gözetliyorlar, öyle olmasa imkanı yok."

"Emeklinin yaşantısından anlayan var mı?"

70 yaşındaki emekli vatandaş: "Birer kilo alıp götüreceğiz. Ekonomik açımız iyi deme ihtimalimiz var mı? Yok. Emeklinin yaşantısından anlayan var mı? Baştakiler anlasa zaten bu durumlar olmaz. (Enflasyon) aldı başını gitti. Emeklinin maaşı asgari ücretten daha yüksekti. (2025'te) ne olacağı belli, yine aynı tas aynı hamam."

Bir vatandaş: "Son 5-6 aydır hepten sınırı geçti fiyatlar. İstediğimizi alamıyoruz hiçbir zaman."

Bir vatandaş: "Çok kötü geçti. Alacak olduğumuzu alamıyoruz. İstediğimi yapamıyorum. (2025'ten) Hiçbir şey beklemiyorum. (Bu sırada bir diğer vatandaş arkadan 'Ne bekleyeceğiz, ölüm' yanıtını verdi)"

Bir başka vatandaş: "Çok zulüm yapıyor bu adam. O kadar az bir maaş bize veriyor. 30-35 sene çalışmışız bize veriyor 12,5 - 15 bin maaş. Alamadım bir şey. Fiyatlar çok yüksek."