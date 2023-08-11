Osmangazi Meydanı, basın mensuplarına kapılarını açtı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından kentsel tasarım projesi çerçevesinde Bursa'ya kazandırılan Osmangazi Meydanı açılış için gün sayarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, basın mensuplarını şehrin yeni buluşma noktasında ağırladı. Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde ilk etabı hizmete açılacak olan meydanın şehrin yeni sosyal yaşam alanı olacağını belirtti.

Bursa'nın merkezinde 100'den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla elde edilen 37 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı, birçok farklı fonksiyonu içinde barındırıyor. Vizyon proje, özellikle yerin 24 metre altındaki 2000 araçlık otoparkıyla, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne yüklenen araç yoğunluğunu azaltarak, şehir içi trafiğin rahatlamasını sağlayacak.

Yerin 24 metre altında 2 bin araçlık otopark

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu meydanı, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte basın mensuplarına gezdirdi. Başkan Dündar, kamulaştırma, hafriyat ve inşaat çalışmaları ile yoğun bir üretimin olduğu meydan inşaatında artık sona gelindiğini ifade ederek, dev meydanın 2 bin araçlık otoparkı, meydanı, cami ve sosyal alanlarıyla kente vizyon kazandıracağının altını çizdi.

Osmangazi Meydanı'nın bulunduğu konumun imar planlarında 5 emsal ticari bir alan olarak Bursa'nın en yoğun ve en hareketli noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu bölge aynı zamanda bir geçiş noktası olarak da önem arz ediyor. Demiryolu altı ile tarihi çarşının bağlantısının olduğu bir konum. Bu önemli bölgeye yapılacak proje için anket düzenlediğimizde büyük bir çoğunlukla meydan projesi öne çıktı. Biz de bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu bölgenin kamulaştırması için o dönemin şartlarında 200 milyon TL ödeme yaptık. Çöküntü bölgedeki 105 adet binayı kamulaştırdık. Şehrin geleceği adına böylesine çok fonksiyonlu bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

"Şehrin gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacak"

Projenin birinci etabının tamamlandığını ve kısa bir süre sonra da hizmete açılacağını kaydeden Başkan Dündar, "İkinci etabın kamulaştırma çalışmaları da son aşamaya geldi. Yakın bir zamanda ikinci etabın da projesi uygulanacak. Osmangazi Meydanı, bütünüyle vatandaş odaklı bir proje olarak ortaya çıktı. Metro ile bu bölgeye gelen vatandaşlarımız, araçlarını buraya park ederek, yaya olarak çarşıya ve şehir merkezine çıkabilecekler. Meydan bölümünde vatandaşlarımızın güneşten ve yağmurdan korunabileceği bir çatı sistemi uyguladık. Geleneksel Bursa revaklarının modern çizgisini buraya yansıttık. Bu bir kentsel dönüşüm çalışmasıdır. Bursa'mızın yıllardır çöküntü olan bölgesine yeni bir fonksiyon kazandırarak şehrin geleceğine yön veren, gelişimine katkı sağlayacak bir proje oldu. Tarihi şehir ile eski şehri bütünleştiren bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu proje, diğer eskiyen çöküntü olan bölgelere de öncü olacaktır. Şehrimize değer katıyoruz, bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.