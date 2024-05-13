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Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

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Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Minuz, okul yönetimiyle çevre düzeni konusunda istişarelerde bulunarak eğitimin öncelik olduğunu vurguladı. Ziyarete Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de katıldı.

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, okul ziyaretlerinde bulundu.

Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Minuz, okulda incelemeler yaptı.

Okulun çevre düzeni konusunda okul yönetimiyle istişarelerde bulunan Minuz, ilçede önceliklerinin eğitim olduğunu, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini almaları gerektiğini dile getirdi.

Kaymakam Minuz'a, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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