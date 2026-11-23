Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem tarımda güneş enerjisi santrali (GES) kullanan çiftçilere 750 milyon lira ceza kesildiğine işaret ederek, "GES'e geçişi destekleyen bizleriz. Hem banka kredi verdi hem çiftçiye bu noktada destekler verildi. Şimdi de bunun giderilmesi lazım" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 127 bin 355 megavata ulaştığını belirterek bunun 91 bin 880 megavatının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söyledi.

Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 63,1'e yükseldiğini ifade eden Ersoy, aynı dönemde elektrik üretiminin yüzde 59,8'inin yenilenebilir, yüzde 72,9'unun ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kaydetti. Ersoy, "Bu veriler üretim portföyümüzdeki dönüşümün somut göstergesidir. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş yatırımlarının artması hem enerji ithalatını azaltma hem de daha temiz bir üretim yapısı kurma hedefimize katkı sunmaktadır. Güneş enerjisinin kurulu güç içindeki payı yüzde 22'yi, rüzgarın payı yüzde 12'yi aşmıştır" dedi. "DÖNÜŞÜMÜN MALİYETİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ÜZERİNDE ANİ VE ÖLÇÜSÜZ BİR YÜK OLUŞTURMAMALI" Ersoy, "Dönüşümün maliyeti üretici ve tüketici üzerinde ani ve ölçüsüz bir yük oluşturmamalı; verimlilik, temiz teknoloji ve yerli üretim yatırımlarıyla yönetilmelidir. Böylece iklim hedeflerine giderken rekabet gücümüzü ve istihdamımızı da koruyabiliriz" dedi. Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması bakımından önemli bir örnek olduğunu belirten Ersoy, yeni keşiflerle Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam rezervin 785 milyar metreküpe ulaştığını söyledi. Ersoy, "Boru hatlarımız, LNG altyapımız ve depolama tesislerimiz yalnızca iç ihtiyacımızı güvence altına almamalı; Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki ağırlığını da artırmalıdır" dedi. AK PARTİLİ ERDEM: "BİRAZ VİCDANLI OLMAK LAZIM" AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem "80 yılda yapılanın üzerine AK Parti iktidarları döneminde üç kat, beş kat ilaveler var" dedi. Erdem, "Rahat sayabileceğim birçok şey var. Biraz vicdanlı olmak lazım. Gerçekten her alanda olduğu gibi AK Parti iktidarlarının enerji politikaları da dünyaya örnek politikalar. Bugüne kadar görev yapan tüm bakan ve bürokratlara teşekkür ediyorum" dedi. Tarımda güneş enerjisi santrali kullanan çiftçilere kesilen cezalara değinen Erdem, söz konusu cezaların daha sonra durdurulduğunu ancak yaklaşık 750 milyon liralık ceza bulunduğunu söyledi. Erdem, GES yatırımlarına geçişin desteklendiğini belirterek, "Bu GES'e geçişi destekleyen bizleriz. Hem banka kredi verdi hem çiftçiye bu noktada destekler verildi. Şimdi de bunun giderilmesi lazım. Sanki mevzuatta bir eksiklik var. İlgililerin de haklı olduğu konular var. Buna dikkatinizi tekrar çevirmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA