Organları göğüs kafesinde doğan Lena bebeğe hayat veren dokunuş

ANTALYA'da 3 aylık Lena Kılıçkıran'ın, henüz 3 saatlik bebekken diyafram kasındaki delikten geçerek göğüs boşluğunu dolduran organları nedeniyle solunum güçlüğü çektiği tespit edildi. Lena bebek, yüzde 30 yaşama ihtimalinin olduğu ameliyatla hayata tutundu.

Antalya'da yaşayan turizmci Merve ve Furkan Kılıçkıran çiftinin ilk bebekleri Lena, 3 ay önce kentte bir özel hastanede dünyaya geldi. Doğuma kadar yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk fark edilmeyen Lena'nın sezaryenle gerçekleşen doğumunun ilk dakikalarında, solunum güçlüğü yaşadığı tespit edildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Güneş, Lena'nın diyaframla ilgili bir sorun yaşadığı ihtimalini değerlendirerek, bebeği hızla muayene edip radyolojik görüntülemelerini aldı. Lena'nın diyafram kasındaki küçük delik nedeniyle karın boşluğundaki bağırsak, dalak, karaciğerin bir kısmı ve midesinin göğüs boşluğuna geçtiği belirlendi. Akciğerleri sıkıştırdığı için solunum güçlüğü çeken Lena, dünyaya gelişinin 3'üncü saatinde ameliyata alındı.

Lena'nın 3'üncü ay kontrolünü yaptıklarında herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirten Güneş, diyafram deliği sorunlarının çok tehlikeli olduğunu, çok az rastlanılan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.