Yüksek kesimlere kar yağdı - Haberler

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Yüksek kesimlere kar yağdı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'nun yüksek rakımlı yaylaları, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun yüksek rakımlı yaylaları, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Akkuş, Aybastı ve Korgan ilçelerine bağlı yaylalara kar yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan karla yaylalar beyaza büründü.

Yaylalardaki bazı besiciler, yağışa rağmen koyunları otlatmayı sürdürdü.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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