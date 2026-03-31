Ordu'da Türkiye Ormancılık Yarışmaları kapsamında bölge etabı yapıldı

Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın bölge etabı, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yarıştığı fiziki dayanıklılık parkuruyla başladı. Yarışmaların ardından dereceye girenler, Trabzon'daki bölgelerarası elemeye katılım hakkı kazandı.

Ordu'da, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" kapsamında bölge etabı gerçekleştirildi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Eskipazar Spor Tesisindeki fiziki dayanıklılık parkurunda yarıştı.

Oryantiring, ağaç tespiti, hedef atış ve orman yangınlarına müdahale parkurlarındaki yarışmaların ardından derece girenler, Trabzon'da yapılacak bölgelerarası yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Etkinliği, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan ve Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal da takip etti.

Ulukan, AA muhabirine, bölge etabının, 11 Orman İşletme Müdürlüğü personeli arasında düzenlendiğini söyledi.

Dereceye girenlerin bölge elemesine gideceğini, finalin ise Ankara'da yapılacağını belirten Ulukan, yarışma ile kurum içindeki birlik ve beraberliği sağlamak, motivasyon duygusunu arttırmak ve ormancılık faaliyetleri konusundaki becerileri arttırmanın amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
