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Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Ordu'da düzenlenen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürdükleri 3 aylık teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin, eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 şarjör, 206 mermi, 3 sikke, el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ile tabancalara ait çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetten serbest bırakılırken, E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y (70) adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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