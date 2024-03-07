Ordu'da Ruhsatsız Tabanca ve Polis Malzemeleri Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, polis yeleği ve şapkası, telsiz, çakar, 13 şarjör ve 116 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler E.K.Y. (42) ve E.M. (50) ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.