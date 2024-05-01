Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
G.Y'nin kullandığı 52 FD 489 plakalı otomobil, Fatsa-Kumru kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
G.Y'nin kullandığı 52 FD 489 plakalı otomobil, Fatsa- Kumru kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y. ve E.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.