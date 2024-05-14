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Ordu'da otomobilde 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Ordu'da yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 236 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

Ordu'da otomobilde 236 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 236 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K, S.Y. ile S.A emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden K.K ile S.Y tutuklanırken, S.A adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Ordu Narkotik Suçlar Güvenlik Güncel Haberler

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