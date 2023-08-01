Ordu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrilen otomobildeki, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun aşağı eğim kısmında bulunan evin bahçesine devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten takla atarak devrilen otomobil, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Salih Aydın ile eşi Fatma Aydın ve Kıymet Baş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Mehmet Baş ve yolcu olarak otomobilde bulunan Cevdet Baş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)