Ordu'da Eski Karısını Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski karısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık, boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanacak.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski karısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i (40) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.