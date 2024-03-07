OMÜ'den nitelikli eleman yetiştirme projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) hazırlanan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir" projesi kapsamında sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar yetiştiriliyor.

OMÜ Mühendislik Fakültesinde proje kapsamsında açılan laboratuvarlarda eğitim alan kursiyerler proje bitiminde uygun sektörlerde istihdam edilecek.

"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim", "Endüstriyel Otomasyon ve Bakım", "Yenilenebilir Enerji" başlıkları altında eğitim gören 60 kursiyer, teorik ve pratik eğitimleri alarak nitelikli elemanlar olarak proje bitiminde iş sahibi olacak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın teşviki, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır'ın sorumluluğunda, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Gezegin'in yürütücülüğünü yaptığı "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET)" kapsamında hazırlanan "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" projesiyle meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da fakültelerin uygun bölümlerinden mezun gençlerin istihdam edilmesi hedeflendi.

Rektör Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin belirli bir eğitim alarak istihdama katılamayan gençlerin nitelikli elemanlar olarak hayata tutunmaları amacıyla hayata geçen bir çalışma olduğunu söyledi.

Sektörün ihtiyacını karşılayacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla da projenin önemine dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Hem sektöre güçlü bir katkı sağlamak hem de sektörün üretim gücünü ve yatırımını güçlendirmek, geleceğe ümitle bakabilmek açısından gençlere katkı sağladığı için değer verdiğimiz bir proje. Gençlerimize nitelik kazandırdığı için yaptığı işi severek yapması, iyi bir kazanım elde etmesi, geleceğiyle barışık ve geleceğinden ümitli bir şekilde hayata tutunmasını sağlayan bir proje. Eğitim almış farklı bölümlerden mezun olmuş, sadece OMÜ'nün değil farklı üniversitelerden de mezun olan arkadaşlarımızın da başvurduğu bir projedir. Ümit ediyorum ki projeye katılan bütün arkadaşlarımız sektör tarafından kapış kapış istihdam edilecektir. Çünkü arkadaşlarımız son derece mutlu. Katılan gençlerimiz sektörde ihtiyaç duyulan alanlara hakim bir şekilde projeyi bitirmiş olacaklar."

Kursiyerlerden Emre Kuzay da projeye teknik bilgilerle istihdam edilebilmek için katıldıklarını dile getirdi.

Teorik ve pratik bilgileri laboratuvarlarda gördüklerini belirten Kuzay, "Öğrendiklerimiz sadece teoride kalmadı aynı zamanda laboratuvarda da uygulamalı olarak gördük. Projenin amacı teknik olarak bizlere beceri kazandırmaktı, bu beceriyi de kazandığımızı düşünüyoruz. Projenin sonunda işbaşı eğitimlerimiz ve stajımız olacak." dedi.

Projede eğitim gören harita mühendisi Hilal Kübra Çördükoğlu ise eğitimlerin sıkı ve yoğun geçtiğini anlattı.

Projenin kendilerine çok katkısı olduğunu ifade eden Çördükoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Projenin bize katkıları çok fazla oldu. Hocalarımızla birebir konuşabildik. Birebir eğitimler aldık. Bundan sonraki süreçte stajlarımız olacak. İstihdam edilebilmek için stajlar çok önemli. Projenin staj imkanı sağlıyor olması çok önemli. Umarım Türkiye'ye iyi bir gençlik olarak yetişiriz."