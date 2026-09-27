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Ömer Çelik, sermaye piyasası soruşturmasında tavizsiz hesap sorulacağını söyledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beykoz İlçe Başkanlığı'nda sermaye piyasası soruşturması ve fon krizine ilişkin konuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı'nın hesap sorma ilkesiyle yanlışa tavizsiz yaklaşılacağını, mağdur vatandaşların durumunun ele alınacağını söyledi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın "Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır." ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik sermaye piyasası soruşturmasıyla ilgili konuştu.Çelik, "Fon krizi konusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dünden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadırlar. Burada Ak Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. " dedi.

'TAVİZSİZ HAREKET EDECEĞİMİZİN ALTINI ÇİZİYORUM'

Ömer Çelik, "Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır.' ilkesi esas alınarak bütün bu meselelerin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurullarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın "Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır." ifadesi bu meseleye yaklaşımımızın yegane pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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