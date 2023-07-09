Oltu'da Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Yollar Sular Altında Kaldı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağışlar sonucunda cadde ve yollar sular altında kaldı. Oltu-Göle karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, yapılmayan menfez çalışmaları nedeniyle tepkilerini dile getirdi.
Oltu sele teslim
Caddeler göle dönüştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Oltu'da bugün saat 15: 00 sularında aniden başlayan rüzgar sonrasında dolu ile karışık sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili ve dili alanlar sel suları ile dolarken Oltu- Göle karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir türlü yapılmayan menfez çalışmalarından dolayı tepkilerini dile getirdiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel