Oltu'da Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Yollar Sular Altında Kaldı

Oltu sele teslim

Caddeler göle dönüştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu'da bugün saat 15: 00 sularında aniden başlayan rüzgar sonrasında dolu ile karışık sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili ve dili alanlar sel suları ile dolarken Oltu- Göle karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir türlü yapılmayan menfez çalışmalarından dolayı tepkilerini dile getirdiler.