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Oltu'da Şiddetli Yağış Sonrası Cadde ve Yollar Sular Altında Kaldı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağışlar sonucunda cadde ve yollar sular altında kaldı. Oltu-Göle karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, yapılmayan menfez çalışmaları nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

Oltu sele teslim

Caddeler göle dönüştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu'da bugün saat 15: 00 sularında aniden başlayan rüzgar sonrasında dolu ile karışık sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ekili ve dili alanlar sel suları ile dolarken Oltu- Göle karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Vatandaşlar bir türlü yapılmayan menfez çalışmalarından dolayı tepkilerini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Erzurum Göle Oltu Güncel Haberler

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