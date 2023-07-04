Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel suları sera ve ekili dikili alanlara zarar verdi. Oltu Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde bulunan seralara dikilen bin 500 fide zarar gördü. Ayrıca, Oltu-Göle kara yolunda çamur yığınları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Oltu'da sağanak yağmur sele dönüştü, seralar zarar gördü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel suları sera ve ekili dikili alanlara zarar verdi.

Oltu Yusuf Ziyabey Mahallesi Nasip Sokakta ikamet eden Yusuf Bilgiç'in devlet desteği ile kurmuş olduğu seralarına diktiği bin 500 fide zarar gördü. Mağdur Bilgiç, 'Bu serayı devletim yaptı bize baharda teslim etti. Fidelerimizde devletimiz verdi. Bizlerde yetiştirmeye başladık gördüğünüz gibi kapıyı kıran sel suları seramızın içerisine doldu. fidelerimiz sel sularına gömülmüştü. Arka taraftan yer açtık makina ile suyunu boşalttık. Bu fidelerimiz yakın zamanda kuruyacak. Bin 500 fidemiz zarar gördü. Allah bir daha yaşatmasın evlerimiz dere kenarında projelerimiz hazır masalarında bir an önce buranın ıslahını yapmalarını istiyoruz' dedi.

Dut Bahçesi sahibi Salih Bilgiç ise 'Sel suları bahçeme doldu yarın dut dökecektim. bizler köylü vatandaşız bizler bundan üç kuruş beş kuruş kazanmak için pekmez yapıp satmaktı amacımız buydu ama gördüğünüz gibi burası sel suları ile dolu burası ancak 15 güne kurur o zaman kadarda dutlar biter yetkililerin bu dereye bir an önce çözüm bulmalarını istiyorum. Bu bölgede bir çok ahır var bir kilometre bile yok bu dereyi bir an önce ıslah etmelerini rica ediyorum' dedi.

Öte yandan Oltu- Göle kara yoluna taşınan çamur yığınları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinası tarafından yolda temizleme çalışması yaptı