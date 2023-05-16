Oltu Çayı debisi yükseliyor
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Oltu Çayı debisi yükseliyor Oltu Çayı, yağan yağmurlar sonrası eriyen karlar birlikte debisi yükselmeye başladı.
Oltu Çayı debisi yükseliyor
ERZURUM - Oltu Çayı, yağan yağmurlar sonrası eriyen karlar birlikte debisi yükselmeye başladı. İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar, "Çayın debisi artıyor inşallah çay kenarından yaşayan insanlara tehlike olmaz" diye konuştular.
Oltulu vatandaş Nuri Çelik, "Yağmurlar yağıyor dağlardaki karlar eriyor. Oltu çayı coşmuş durumda şuanda. Oltu çayı coştuğu zamanda bayağı sıkıntılar oluşturuyor, o yüzden Oltu halkımızın dikkatli olması lazım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel