Olimpos'ta Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde, Kaya Tırmanışı Şenliği düzenlendi.

Toroslar Doğa Sporları Kulübünce (TODOSK) gerçekleştirilen şenliğe, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Moldova ve Yunanistan'dan sporcular katıldı.

Sporcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kaya tırmanışı yaptı.

TODOSK kulübü Başkanı Hasan Altuntaş, Olimpos'un Türkiye'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotaları aralarında yer aldığını söyledi.

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını aktaran Altuntaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da coşkulu bir şekilde kutladıklarını kaydetti.