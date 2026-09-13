Okul alışverişini son güne bırakan veliler pahalılıktan yakındı: 'Okul alışverişi için 20 bin lira kredi çektim'

Haber : Hakan KAYA - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Okul alışverişini son güne bırakan veliler ise okul alışverişi telaşına girdi.

İstanbul Eminönü Mahmutpaşa Çarşısı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir veli, şunları söyledi:

"Çoğu malzemeleri alamadım. En ucuzu neredeyse tek tek oraları arıyorum. Elimde telefon, fiyatlarına bakıyorum, araştırıyorum. Hangisi ucuz, hangisi nerede onu bulmaya çalışıyorum. 1 lira bile bizim için kar şu anda. 50 bin lirayı geçti şu anda masraf. Bakalım sonumuz ne olacak. Şükür ediyoruz halimize. Harcadığımız paraya şükür eder hale geldik. Şu anda o durumdayız. Geçen seneye oranla fiyatlar çok artmış. Büyük torunum okula giderken bu kadar masraf harcamıyordum."

"ÇOCUKLARIMIN OKUL MASRAFI İÇİN 20 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM"

Bir başka veli de 4 çocuk okuttuğunu ve fiyatların ateş pahası olduğunu bildirerek, "Belli bir bütçe ayıramadım. Çünkü günümüz kur fiyatları, bir plan yapmasını engelliyor. Şu ana kadar tahminen 25-30 bin gitti diye düşünüyorum. Tahminen 15-20 bin lira daha gider. Geçen seneye oranla fiyatlar yine yüksek. 4 çocuk okutmak bütçemi çok zorluyor. Kredi kartına yüklendikçe geçiniyoruz. Kredi kartı olmazsa zor. Çocukların okul masrafı için buraya geldim, yine kredi çektim. Şu an için 20 bin lira kredi çektim. Şu an çantaları, ayakkabıları, okul kıyafetleri eksik, onları alacağız" diye konuştu.

"FİYATLAR ARTIK SENEYE GÖRE DEĞİL, AYLIK DEĞİŞİYOR"

Başka bir kent sakini ise, "Fazla bir şey alamadık. Her şey ateş pahası. Bir çocuğum yeni doğacak, 9 yaşında da bir çocuğum var. Onun için buraya geldik. Geçen seneye oranla fiyatlar çok pahalı. Biz Beyoğlu'nda oturuyoruz. Buraya sürekli gelip gidiyoruz. Fiyatlar artık seneye göre değil de aylık değişiyor. Ben tek çalışan biri olarak okulların açılması beni çok zorluyor. Alışverişi ben kendim yapıyorum. Bazı şeylere yetişemiyorum" dedi.

"ŞU ANA KADAR 15 BİN LİRA HARCADIK, HER HALDE 25-30 BİN LİRAYI BULACAK"

Diğer veliler ise şunları söyledi:

"Şu an fiyat araştırmaları yapıyoruz ama her şey ateş pahası. İki çocuk okula gidecek. Masraflar çok. Şu ana kadar okul masrafları falan 15 bin liraya yakın paramız gitti. Devlet okullara para verilmeyeceğini açıklamıştı ama okullara gidiyorsunuz sınıftan 2 bin lira istiyorlar, müdür geliyor, 'Okulda görevliler çalışıyor, onların paralarını ödememiz gerekiyor' diyor, 1500 lira istiyor. Okullar başlamadı, daha bir şey yapmadık ama 15 bin lira paramız gitti. Geçen seneye oranla fiyatlar yüzde 200 artmış durumda. İki tane çocuğun çantası, suluğu falan 11-12 bin lirayı buluyor. Şu ana kadar 15 bin lira harcadık ama kırtasiye masraflarıyla birlikte herhalde 25-30 bin lirayı bulacak gibi duruyor."

"MADDİ OLARAK ZORLANIYORUM"

-"Çanta, ayakkabı, okul giyimini aldık. Fiyatlar bazı yerde uygun, bazı yerde de pahalı. Maddi olarak zorlanıyorum. Çocuk okutmak bu sene çok zor. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar çok pahalı. Bazı malzemelerini aldık, bazılarını olamadık. İki öğrenci okutmak çok beni çok zorluyor."

Kaynak: ANKA