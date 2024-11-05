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Oğuzlar'da Ceviz Bahçeleri Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor

Oğuzlar'da Ceviz Bahçeleri Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yer alan ceviz bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar ve yeşil çam ormanları ile rengarenk manzaralar sunuyor. Tescilli Oğuzlar cevizi, her yıl eylül-ekim aylarında hasat edilerek Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sofralarda yer alıyor.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri sonbahar renklerine büründü.

Kent merkezine 59 kilometre mesafede yer alan Oğuzlar ilçesi, yamaçlarında yer alan çam ormanları ve kıyısında yer aldığı Obruk Barajı gibi doğal güzelliklere sahip.

Engebeli arazisi nedeniyle tarımsal üretime elverişli olmayan ilçede ceviz üretimi öne çıkıyor.

"Oğuzlar Cevizi" adıyla coğrafi işaret tescili bulunan ilçede ekilebilir arazilerin neredeyse tamamında ceviz üretimi yapılıyor.

Her yıl eylül-ekim aylarında ceviz hasadı yapılan ilçe, sonbaharın gelişiyle rengarenk manzaralar sunuyor.

Ceviz bahçelerindeki ağaçların sararan yaprakları ile ilçeyi çevreleyen çam ormanlarının yeşil tonları, güzel görüntüler oluşturuyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sürecinin ardından tescilli Oğuzlar cevizinin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini aldığını söyledi.

İlçenin doğası gereği her mevsim farklı doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunduğunu belirten Cebeci, özellikle sonbahar döneminde renklerin birbirine karıştığını kaydetti.

Cebeci, insanları sonbahar renklerini görmek üzere ilçeye davet etti.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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