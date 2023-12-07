Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları kabul edilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı. Alan değişikliği için 18-22 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden başvurular alınacak ve 26 Aralık'ta atama işlemleri gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin 'alan değişikliği' talebi üzerine '2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

GÖREVE YARIYIL TATİLİNDE BAŞLAYACAKLAR

Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik 'Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek. Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi. Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak ve atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

BAKAN TEKİN: MUTLU ŞEKİLDE GÖREVLERİNE DEVAM ETMELERİ İÇİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda sıkça dile getirilen bir konu da öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' talebiydi. İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.