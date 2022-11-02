Öğretmenler Bugün İş Bıraktı... Eğitim İş: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Geri Çekilsin'

Eğitim sendikaları, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi talebiyle bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. Eğitim İş Sendikası, "Talebimiz çok açık; Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

Eğitim sendikaları, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi talebiyle bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. Eğitim İş Sendikası, "Talebimiz çok açık; Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

Eğitim sendikaları, 19 Kasım'da yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavı'na karşı birleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sisteminin kaldırılmasını isteyen Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, TEÇ-SEN, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası, TÖB-SEN ve Engelsiz Eğitim-Sen'den oluşan 14 öğretmen sendikası, bugün bir günlüğüne iş bıraktı ve Türkiye'nin birçok bölgesinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı.

Eğitim İş'in Ankara Ulus'taki basın açıklamasına katılan öğretmenler, "Susma haykır, karanlığa hayır" ve "Çetelere değil eğitime bütçe" sloganları attı. Eğitim İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk, şunları söyledi:

"14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Talebimiz çok açık; Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve tüm eğitim sendikalarıyla eğitimcilerin görüşlerinin yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. Öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddine değildir."