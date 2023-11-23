Öğrencisinin öldürdüğü okul müdürünün eşi 'Öğretmenler Günü' programında

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 2017 yılında öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in öğretmen eşi Ayşe Ümmü Kökmen (53), Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Ankara'ya davet edildi. Kökmen, "Bu davet açıkçası bizi çok mutlu etti, çok sevindirdi. Acımızı biraz olsun hafifletti" dedi.

Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Ankara'ya 81 ilden il temsilcisi öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları davet edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 15 Aralık 2017'de okul müdürü olarak çalıştığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, makam odasında öğrencisinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve oğlu Doğukan Kökmen de (23) davetliler arasında yer aldı.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemekte DHA'ya konuşan Kökmen, kendisinin de İzmir'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak çalıştığını ve organizasyona oğluyla birlikte katıldığını belirterek, "Şehit öğretmen Ayhan Kökmen'in eşi olarak buraya katıldım. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bakanlığımızın bize böyle bir daveti oldu ve bu davet açıkçası bizi çok mutlu etti, çok sevindirdi. Acımızı biraz olsun hafifletti; unutulmadığımızı, her an hatırlandığımızı, bakanlığımızın arkamızda olduğunu hissetmemiz bizi açıkçası sevindirdi. Benim eşim hep öğrencilerine, 'siz geleceğin kurucususunuz, benim işim gençlerle, benim işim gelecekle, ben geçmişle ilgilenmiyorum, benim işim gelecekle' derdi. Ben de onun yolundan ilerliyorum. Gençleri yetiştiriyoruz, Türkiye'mizi emanet edeceğimiz, geleceğe umut olan gençlerimize emek veriyoruz. Bu anlamda öğretmenlik çok kutsal, çok güzel bir görev. Evlat acısı gibi koydu; çünkü öğrencisiydi, 15 Aralık 2017 bizim acı günümüz" dedi.

Ayhan Kökmen'in tıp öğrencisi oğlu Doğukan Kökmen ise "Buraya davet edilmemiz, hepimiz açısından, ailemiz açısından çok güzel bir şey. Devletimizin, bakanlığımızın hala arkamızda olduğunu hissetmemiz güzel oldu" diye konuştu.