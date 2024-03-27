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Öğrenciler, otobüs bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle seçimde oy kullanmak için zorlanıyor

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Üniversite eğitimi için Ankara'da bulunan öğrenciler, otobüs bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yerel seçimde oy kullanmak için memleketlerine gitmekte zorlandıklarını ifade etti. Bir üniversite öğrencisi, "Seçimde oy kullanmaya gidemiyorum. Kullanmak isterdim ama benim için çok masraflı oluyor" dedi. Bir başka öğrenci de "Seçimde Aydın'a gidemeyeceğim. Çünkü biletlet çok pahalı. Buraya geldiğimden beri ailemi sadece 1 kere görebildim, çünkü 600-700 liradan bahsediyorlar" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime 4 gün kaldı. Seçmen kayıtları memleketlerinde olup üniversite eğitimi için Ankara'da bulunan üniversite öğrencileri, ANKA Haber Ajansı'na şehirler arası ulaşımda fiyatların pahalı olması nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Denizlili bir öğrenci, "Çok sık gidemiyorum ailemin yanında. Gittiğimde zamanlarda ise arkadaşımla dönüyorum. Çünkü bilet fiyatları çok fazla. O yüzden daha olay oluyor. Seçimde oy kullanmaya gidemiyorum. Kullanmak isterdim ama benim için çok masraflı oluyor" dedi.

"YILIN BAŞINDA 270-280 LİRA OLAN BİLET FİYATI ŞU AN 500 LİRA OLDU"

Başka bir üniversite öğrencisi ise "Bursa'da yaşıyorum. Öğrenci olarak buraya geldim. Aileme çok bağlı olduğum için Bursa'ya sürekli gidip gelmek istiyorum ama olmuyor. Gittiğimde çok fazla para ödemek zorunda kalıyorum. Yılın başında 270-280 olan bilet fiyatı şu an 500 lira oldu" dedi.

Aydın'da yaşayıp Ankara'ya okumaya gelen üniversite öğrencisi, "Seçimde Aydın'a gidemeyeceğim çünkü biletler çok pahalı. Buraya geldiğimden beri ailemi sadece 1 kere görebildim. Çünkü 600-700 liradan bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BU KONUDA ÇALIŞMALAR YAPABİLİR"

Devletten bilet fiyatları için yardımcı olmasını talep eden üniversite öğrencisi, "Bilet fiyatları biraz pahalı. Ben bunu karşılayabilirim ama karşılayamayacak insanlar tanıyorum. Devlet bu konuda çalışmalar yapabilir. Böylece öğrenciler de evine döner" diye konuştu.

Bir başka öğrenci ise "Sakarya'da yaşıyorum. Seçimde Sakarya'ya gitmeyeceğim. Çünkü bilet parasına gerek yok" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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