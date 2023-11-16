Ödemiş'te kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bisikletteki kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bisikletteki kişi hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi üzerinde A.Ö.O yönetimindeki 35 BTT 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile ve yol kenarında seyir halindeki bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Halil İbrahim Çelik, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel