İzmir'de iki orman yangını (2) İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangına hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' teşekkürler" denildi. Seferihisar'daki yangın da ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Tolga TAHÇI/İZMİR,- Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de iki orman yangını (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.