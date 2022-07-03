İzmir'de iki orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangına hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' teşekkürler" denildi. Seferihisar'daki yangın da ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,-
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel